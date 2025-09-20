Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 20 de Septiembre, 2025
Choque entre urvan y tráiler causó caos vial en Pachuca; dejó 10 heridos

Un accidente en el bulevar Nuevo Hidalgo involucró a un transporte público y un tractocamión; el saldo es de diez lesionados.
Carlos Cisneros
20 septiembre, 2025
Choque entre urvan y tráiler deja 10 heridos en Pachuca

Foto: Cortesía

Un accidente entre una unidad de transporte público y un tractocamión sacudió esta mañana el bulevar Nuevo Hidalgo en Pachuca. El suceso dejó saldo preliminar de diez personas lesionadas.

El fuerte impacto ocurrió en el tramo que conecta la zona de Tulipanes con el fraccionamiento C. Doria, a la altura del puente Municipios Unidos. El accidente fue tal, que desató una intensa movilización de los servicios de emergencia.

De los afectados, cinco pasajeros —tres mujeres y dos hombres— requirieron traslado urgente a diversos hospitales de la ciudad para recibir atención médica especializada debido a la gravedad de sus heridas.

Los demás heridos fueron valorados en el lugar del siniestro al presentar lesiones menores. La camioneta tipo urvan, que cubría la ruta Mineral de la Reforma-Pachuca, quedó con severos daños en su parte frontal tras el choque con el tráiler.

Movilización de servicios de emergencias

Tras el percance, acudieron de inmediato paramédicos de la Cruz Roja, personal de Protección Civil y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Pachuca para atender a las víctimas y acordonar la zona.

Además, los bomberos trabajaron para contener y limpiar un derrame de diésel sobre el asfalto. Esto, representaba un riesgo para otros conductores y complicaba las maniobras de los equipos de auxilio.

Conductores detenidos e investigación en marcha 

Ambos conductores, identificados con las iniciales A. D. U. C. y E. C. G. fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo inició la carpeta de investigación correspondiente para realizar los peritajes necesarios y deslindar responsabilidades sobre las causas que originaron este accidente.

