Entre choques y volcaduras arrancó el fin de semana en La Paz

Un accidentado fin de semana arrancó en el transcurso de la noche del 6 y madrugada del 7 de septiembre en el municipio de La Paz. Seis choques automovilísticos y una volcadura provocaron movilizaciones de emergencia en distintas zonas urbanas de la capital del estado.

El primer siniestro vial fue protagonizado por un elemento de la Guardia Nacional, quien alrededor de las 9 de la noche del viernes chocó en presunto estado de ebriedad a un automóvil sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio.

En lugar de frenar su marcha, el miembro de las fuerzas de seguridad federales se dio a la fuga, y por querer esquivar a un motociclista que le salió al paso terminó estrellándose contra el camellón en el semáforo de Forjadores y área de acceso a la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS).

Paramédicos del Grupo SAMU le brindaron primeros auxilios antes de ser puesto a disposición de agentes de Tránsito Municipal tras ser señalado de haber provocado un choque e intentar evadir su responsabilidad.

El segundo percance ocurrió tan solo 30 minutos después en la subdelegación de Todos Santos. Un conductor terminó atrapado dentro de su coche luego de chocar contra un vehículo tripulado por una mujer en las calles Degollado y Rafael Pedrajo.

Elementos de la policía municipal y del cuerpo de bomberos de Todos Santos atendieron el suceso, rescatando al hombre y dándole primeros auxilios. La conductora de la segunda unidad involucrada se quejó de algunos golpes, por lo que las dos personas fueron llevadas en ambulancia a un hospital de La Paz para su atención médica. Según el informe elaborado por peritos de tránsito, el exceso de velocidad y la falta de precaución de ambos conductores provoco la colisión.

Alrededor de la 1:40 am de este 7 de septiembre, un automóvil de lujo BMW impactó contra un muro de contención en la carretera escénica de La Paz, a la altura del cerro de la calavera. Agentes de la policía municipal reportaron el vehículo en estado de abandono después de que su conductor se marchó de la escena para no ser puesto a disposición de las autoridades.

A las 2:20 de la madrugada del mismo sábado, un conductor de 40 años sufrió un aparatoso choque en el puente del bulevar Pino Pallas. El automóvil en el que circulaba acompañado de una joven de 27 años perdió el control en la autopista e impactó de frente con un poste. Ambos tripulantes fueron trasladados al hospital Juan María de Salvatierra para su valoración.

Otro choque fue atendido por el 911 alrededor de las 4:20 de la madrugada en el bulevar Agustín Olachea y Libramiento Daniel Roldán. Un automóvil compacto que esperaba el cambio de luz en un semáforo fue golpeado por detrás por un pick up que transitaba a exceso de velocidad. Ambos vehículos presentaron daños severos en sus carrocerías, y pese al fuerte choque los dos conductores salieron ilesos.

Finalmente, fue atendido alrededor de las 5:00 am el reporte de un accidente tipo choque y volcadura en el bulevar Santa Rosa y calle San Ernesto en la colonia Santa Fe de La Paz. En este hecho de tránsito se vio involucrado un mini camión de carga y un pick up. El transporte de servicio terminó volcado en medio de la vialidad después de chocar de lado al pick up que estaba estacionado afuera de un domicilio.

El conductor del camión decidió irse del lugar, dejando la unidad volteada de su lado izquierdo. Elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Municipal realizaron una búsqueda pedestre por la zona, pero no pudieron encontrar al chofer del transporte. Una grúa de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal removió el transporte de la vía pública para llevarlo a un patio de resguardo mientras se determina el deslinde de responsabilidades de este siniestro vial.