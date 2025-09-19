Christian Agúndez abanderó brigadas de Los Cabos para apoyar a familias damnificadas en Mulegé

Los Cabos, Baja California Sur.– Tras las afectaciones por lluvias en Mulegé, el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, encabezó el abanderamiento de brigadas de ayuda humanitaria.

El contingente lo integran 35 elementos y 9 unidades de Protección Civil, Bomberos de Cabo San Lucas y Bomberos de San José del Cabo. Su misión es apoyar de manera inmediata a la población de Mulegé, especialmente en San Ignacio.

Agúndez Gómez señaló que desde el inicio del fenómeno meteorológico han buscado ayudar a Mulegé. “Enviamos un abrazo de solidaridad a todas las familias afectadas. Siempre estaremos presentes para apoyar en lo que se necesite”, dijo.

El director municipal de Protección Civil, Francisco Cota Márquez, resaltó que el envío coincide con el Día Nacional de Protección Civil. Consideró que representa un acto de solidaridad y humanismo del Ayuntamiento de Los Cabos.

Lee mas: Alcalde de Los Cabos otorga apoyos económicos a 15 familias del municipio

El contingente permanecerá tres días en Mulegé. Durante ese tiempo apoyará en labores de desazolve, limpieza, búsqueda, rescate y atención prehospitalaria para la población que lo requiera.

En el acto de abanderamiento estuvieron presentes la IX regidora Marbella González Díaz, la XI regidora Valerie Olmos Domínguez y el secretario general Alberto Rentería Santana. También asistieron los comandantes de Bomberos de San José del Cabo, Omar Barreras Núñez, y de Cabo San Lucas, Juan Antonio Carbajal, junto a otras autoridades.