Con profunda emoción, Christian Agúndez informa el deceso de su abuelita en Los Cabos

El presidente municipal de Los Cabos, Christian Agúndez, anunció a través de sus redes sociales el sensible fallecimiento de su abuelita, la señora Jovita. En un mensaje cargado de sentimiento, el edil cabeño destacó que la mujer fue una figura fundamental en su formación personal, describiéndola como una persona íntegra y llena de valores. La noticia ha generado diversas muestras de solidaridad hacia Christian Agúndez por parte de la comunidad de Baja California Sur.

El alcalde manifestó que, aunque para muchos era conocida simplemente como Jovita, para él siempre representó a su querida Abuelita, siendo una de las figuras más trascendentales en su vida y en la de su núcleo cercano. Christian Agúndez subrayó que el amor profundo, sincero y constante de su familiar fue un pilar que los acompañó en cada etapa de su crecimiento.

Según el relato del munícipe de Los Cabos, su abuela formó, junto a su abuelo, un ejemplo de unidad para todos sus descendientes. Afirmó que ambos establecieron la base firme sobre la cual se edificó su familia, priorizando siempre la unión y el afecto. La señora Jovita es recordada ahora como el cimiento moral de la dinastía Agúndez.

Lee más: Christian Agúndez refuerza diálogo directo con vecinos de Jardines del Sol

Dentro de su despedida, el mandatario de Los Cabos expresó que la presencia de la señora Jovita dejó una huella imborrable en los corazones de sus seres queridos. Aseguró que tanto sus palabras como su particular forma de amar vivirán por siempre en el recuerdo de quienes tuvieron la fortuna de conocerla, especialmente en el seno de su hogar.

Christian Agúndez reconoció que, aunque la partida física de su Abuelita genera un profundo dolor, se siente infinitamente agradecido por haber tenido la oportunidad de abrazarla y aprender de sus enseñanzas. El edil señaló que la extrañarán profundamente todos los días, pero celebra el legado de valores que dejó como herencia a las futuras generaciones.

Las muestras de apoyo hacia el Ayuntamiento de Los Cabos y la familia de Christian Agúndez no se han hecho esperar, resaltando el respeto hacia el luto que embarga al presidente municipal en estos momentos difíciles.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/