Christian Agúndez busca más recursos para Los Cabos en la Cámara de Diputados

El presidente municipal de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, encabezó reuniones de gestión en la Cámara de Diputados, con el objetivo de asegurar recursos federales que permitan fortalecer proyectos estratégicos en el municipio.

En los encuentros participaron legisladores como Roberto Albores Gleason, Luis Armando Díaz y Javier Guízar Macías, así como integrantes de su equipo de trabajo: el director de OOMSAPASLC, Ramón Rubio Apodaca; el director general de Desarrollo Social, Carlos Castro; y el director de Proyectos Estratégicos, Arturo Sandoval.

De acuerdo con el edil, estas gestiones son fundamentales para atraer inversión que impulse la infraestructura de agua potable, movilidad y desarrollo social, siempre con la visión de elevar el bienestar de las familias cabeñas.

Agúndez recordó que desde el inicio de la XV Administración Municipal se han priorizado acciones para mejorar la calidad de vida de los habitantes, subrayando que “las familias de Los Cabos deben vivir en una ciudad igual a la que disfrutan los turistas”.

