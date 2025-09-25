Christian Nodal enfrenta audiencia por supuestos contratos falsos

El cantante Christian Nodal, junto con sus padres, enfrentará una audiencia inicial por presunta falsificación de contratos con la disquera Universal Music, de acuerdo con información confirmada por el abogado Ulrich Richter Morales.

La carpeta de investigación fue radicada el pasado 22 de septiembre ante un Juez de Control Federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, donde se revisarán las pruebas presentadas por la compañía musical.

De acuerdo con la denuncia, Universal Music acusa a Christian Nodal y su familia de haber utilizado documentos apócrifos en una demanda civil presentada en 2021, con la que reclamaban la titularidad de varias canciones. La compañía señaló que los documentos presentaban firmas falsas.

Los dictámenes en grafoscopía elaborados por peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) determinaron que las firmas de los 32 contratos no corresponden al notario público que supuestamente los certificó.

El esposo de Ángela Aguilar se encuentra nuevamente en el centro de la polémica legal. En caso de que el juez determine la vinculación a proceso, podrían imponerse medidas cautelares, como la prohibición de salir del país, entrega de pasaporte o incluso prisión preventiva.

La defensa de la disquera aseguró que en la audiencia se citará tanto a los asesores jurídicos de Universal Music como a la familia del cantante para deslindar responsabilidades.

El abogado Richter Morales explicó que esta acusación se suma a una disputa legal más amplia sobre los derechos de autor de los temas interpretados por Christian Nodal.

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni sus familiares han emitido un pronunciamiento oficial respecto a las acusaciones ni a la fecha exacta de la audiencia.