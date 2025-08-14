Christian Nodal revela la razón de su apresurada boda con Ángela Aguilar

La atención mediática no cesa sobre Christian Nodal. El cantante, tras su boda con Ángela Aguilar, puso fin a un período de silencio sobre su vida personal.

En una esperada entrevista con la periodista Adela Micha, Nodal abordó las polémicas declaraciones que lo rodean. Allí reveló un profundo enamoramiento que, a su parecer, explica la velocidad de los recientes acontecimientos en su vida sentimental

De corazón le pido disculpas a la mamá de mi hija, yo me mega enamoré”, confesó el cantante.

Uno de los rumores más difundidos vincula el inicio de su relación con Ángela Aguilar con un presunto daño a su hija Inti. Christian Nodal es categórico al respecto, pues desmintió que su actual esposa causara algún tipo de aflicción a la pequeña.

Rupturas previas y corazón roto

Nodal ofreció una perspectiva distinta sobre su vínculo con Cazzu, desvelando que su relación experimentó hasta seis rupturas antes de la separación definitiva. Describió momentos de gran dolor donde Cazzu le manifestó: “Yo no tengo ganas de ser la mujer que tú necesitas” y lo instó a buscar a alguien más sin que ella se enterara.

A pesar de estas difíciles afirmaciones, el cantante relata que las reconciliaciones solían suceder en uno o dos días. Esta narrativa contrasta con las declaraciones de Ángela Aguilar, quien previamente comentó: “Aquí todos somos adultos, no se rompió ningún corazón“.

¿Christian Nodal fue infiel?

El cantante recalca que no existió ninguna infidelidad en el proceso de sus relaciones. Nodal detalla una cronología precisa: su ruptura con Cazzu sucedió el 8 de mayo de 2024. Cuatro días después, el 12 de mayo, formalizó su relación con Ángela Aguilar

Al reencontrarse con Ángela Aguilar, Nodal subraya haberla encontrado en una etapa de mayor madurez. Esta nueva conexión, según el cantante, resultó significativa para él.

Nodal enfatizó que este matrimonio fue algo privado, nunca planeado, describiéndolo como una aventura donde “se respiraba el amor en todas partes” y se sintió vivo y más feliz que nunca.