Christian Nodal pide disculpas a Cazzu, pero Ángela Aguilar es el amor de su vida

En una reciente entrevista concedida a la periodista Adela Micha, el cantante Christian Nodal ofreció disculpas a Cazzu y declararó que Ángela Aguilar es “el amor de su vida”. Aunque la charla completa aún no se ha emitido, un adelanto difundido en el canal de YouTube “La Saga” desató gran repercusión mediática.

Este adelanto surge pocos días después de que Cazzu hablara en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sobre la pensión que recibe su hija. Las declaraciones de Nodal coincidieron con la visita de la cantante argentina al país para presentar su nuevo libro, “Perreo”.

Durante la conversación con Adela Micha, Christian Nodal reiteró sus disculpas a Cazzu, pero enfatizó que está enamorado de Ángela Aguilar y que desea compartir su vida con ella. El artista reveló que la relación con la madre de su hija estuvo marcada por constantes rupturas: “Terminamos seis veces antes de separarnos definitivamente”, explicó.

Nodal también abordó rumores sobre una posible intervención de Ángela Aguilar en su vida familiar, asegurando que “ella no existía en todo lo que duró la relación” con Cazzu. Afirmó que “todos somos adultos” y que “no se rompió ningún corazón” durante el proceso.

Uno de los pasajes más emotivos fue cuando el intérprete contó que fue Cazzu quien puso fin a la historia, diciéndole que no era la mujer que él necesitaba y que buscara a alguien más. Según sus palabras, ese momento marcó un quiebre emocional definitivo.

La presencia de Cazzu en la Ciudad de México no solo generó expectativa por su presentación literaria, sino también por su cercanía con Belinda. La argentina confirmó que pronto tendrá un encuentro con la cantante pop, a quien describió como “un ícono de la música que pasará a la historia”.

Cabe recordar que en junio de 2025 Belinda había expresado buenos deseos para Cazzu, reconociendo su talento y el éxito que ha alcanzado en México. Este intercambio de elogios alimenta las especulaciones sobre una posible colaboración artística entre ambas.

