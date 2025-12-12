Reconocen a Christine Johanna Band con el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2025

El Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología (COSCYT), en coordinación con el Congreso del Estado, realizó la ceremonia de entrega del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2025, uno de los reconocimientos más importantes para el impulso del quehacer científico en Baja California Sur, informó la directora general del organismo, Sara Cecilia Díaz Castro.

Durante el acto se reconoció a Christine Johanna Band Schmidt por una trayectoria ejemplar y por sus aportaciones científicas de alto impacto social, que han contribuido al desarrollo del conocimiento y al bienestar de la sociedad sudcaliforniana.

Díaz Castro señaló que este premio permite visibilizar el talento local y reconocer a quienes generan conocimiento con impacto positivo en la entidad, al reiterar el compromiso del COSCYT de impulsar una ciencia cercana a la población y orientada al desarrollo sostenible.

Reconocimiento a la edición 2024

En la misma ceremonia se formalizó la entrega del galardón correspondiente a la edición 2024 a Héctor Gerardo Nolasco Soria, con lo que se dio continuidad a este reconocimiento que fortalece la ciencia y la tecnología en el estado.

Finalmente, la titular del COSCYT destacó que este premio refleja el compromiso del Gobierno del Estado, la Secretaría de Educación Pública y el Congreso del Estado para impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación como ejes del desarrollo sostenible de Baja California Sur.