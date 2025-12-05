Chubascos afectan Baja California Sur, así como el norte y noroeste de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) emitió un pronóstico que anticipa fuertes Chubascos y lluvias puntuales para el Noroeste y Norte del país, afectando a varias entidades, destacando Baja California Sur (BCS). La previsión abarca desde las 21:00 horas de este jueves hasta la medianoche del viernes 05 de diciembre.

La información del SMN indica que la nubosidad y las precipitaciones abarcan una extensa zona, tal como se observa en la imagen de satélite GOES-19 ABI, con una marcada concentración en la Península de Baja California.

Las autoridades meteorológicas señalaron que los Chubascos con lluvias puntuales fuertes se concentrarán en las próximas tres horas en Baja California Sur (BCS), afectando directamente a los municipios de Mulegé, Comondú, Loreto, La Paz y Los Cabos. Estos cinco municipios peninsulares se encuentran bajo un aviso de vigilancia debido a la intensidad de las precipitaciones esperadas.

El pronóstico de lluvias fuertes también se extiende a regiones de Chihuahua, específicamente en Casas Grandes, Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral, Delicias, Chihuahua y Juárez.

En el estado de Sinaloa, las zonas Centro Norte, Zona Centro, Zona Centro Norte y Zona Sur se encuentran en la trayectoria de estos sistemas de lluvia.

Durango no está exento, con pronósticos de Chubascos en las regiones de Santiago Papasquiaro, Durango, Cuencamé, Gómez Palacio y El Oro.

Adicionalmente, se esperan lluvias aisladas en otras zonas, como en Baja California (municipios de Ensenada y San Felipe) y Sonora (regiones Centro, Costa, Este y Sur). Zacatecas también presenta posibilidades de lluvia en las regiones Noroeste, Oeste, Centro, Suroeste y Centro Sur.

El SMN advirtió que las condiciones no se limitan a la lluvia. Se espera viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en el Golfo de California, en Baja California y en las costas de Sinaloa. Particularmente en Sonora y Zacatecas, se prevén rachas de viento de 30 a 50 km/h y en Chihuahua y Durango se espera viento con rachas fuertes.

En la costa occidental de la Península de Baja California, el oleaje podría alcanzar de 1.0 a 2.0 metros de altura, lo que incrementa el riesgo en actividades marítimas.

Los avisos de vigilancia también incluyen la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua.