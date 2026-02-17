“Viven en un lugar hermoso”: Chuy Lizárraga y El Coyote elogian a La Paz en el Carnaval

La quinta noche del Carnaval La Paz 2026 “Reinas del Cambio” fue mucho más que un concierto. En primer lugar, los protagonistas de la velada, Chuy Lizárraga y El Coyote, transformaron el escenario principal en un foro de elogios para la capital sudcaliforniana. Asimismo, la presentación con su Banda Capibara Tours se convirtió en un momento de conexión profunda entre los artistas sinaloenses y la comunidad paceña que abarrotó el malecón.

El cantante de Mazatlán no ocultó su entusiasmo por volver a tierras sudcalifornianas. De hecho, recordó que su primer contacto con la ciudad fue durante los tiempos difíciles de la pandemia. Debido a esto, aprovechó el micrófono para resaltar la paz que caracteriza a nuestra región. “La neta, a mí La Paz se me hace… el nombre le queda al puro chingazo, porque sí se siente bien tranquilo aquí. Viven en un lugar hermoso”, expresó Lizárraga ante una multitud que estalló en aplausos.

Por otro lado, José Ángel Ledesma Quintero, “El Coyote”, compartió el sentimiento de gratitud. Por ejemplo, confesó que tenía tiempo sin recibir la invitación al Carnaval, por lo que este regreso fue sumamente especial. “A mí esta es una de las ciudades que me encanta venir a trabajar. Estoy muy contento”, aseguró el intérprete. Por esta razón, la energía en el escenario fue de pura satisfacción. El Coyote subrayó que el cariño de la gente de Baja California Sur es un motor importante en su trayectoria.

Más que un concierto, una hermandad

Sin duda, la química entre ambos cantantes fue el ingrediente secreto de la noche. Alternaron temas y compartieron anécdotas, reflejando una amistad real que contagió al público. No obstante, el mensaje principal fue el respeto por la ciudad. En resumen, lo que quedó claro es que tanto Chuy como El Coyote valoran la hospitalidad paceña. De igual forma, el evento transcurrió con saldo positivo. La logística permitió que las familias disfrutaran de un espectáculo de talla internacional en un ambiente seguro.

Finalmente, la noche cerró con la promesa de los artistas de no dejar pasar tanto tiempo para su próxima visita. En conclusión, el Carnaval 2026 ha servido para estrechar vínculos entre las grandes estrellas y la sociedad civil. Con estas acciones, La Paz se consolida como un escenario de excelencia para el regional mexicano, donde la tranquilidad del entorno y la calidez de su gente son el principal atractivo para los músicos.

