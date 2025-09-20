Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 20 de Septiembre, 2025
Turismo

Ciberataque provoca retrasos y cancelaciones en aeropuertos de Europa

Los aeropuertos europeos de Heathrow-Londres, Berlín y Bruselas sufren retrasos y cancelaciones de vuelos debido a ciberataques contra sus sistemas
AGENCIA AFP
20 septiembre, 2025
Aeropuertos, Europa

Foto: AFP

Los aeropuertos de Europa de Heathrow-Londres, Berlín y Bruselas sufrieron este sábado retrasos y cancelaciones de vuelos debido a ciberataques contra sistemas de registro de pasajeros y equipaje, confirmó una empresa proveedora del sector.

Periodistas de AFP en las terminales de Londres y Bruselas observaron largas filas de pasajeros que esperaban frente a los mostradores y consultaban las pantallas informativas donde se multiplicaban los avisos de retrasos.

“Hemos tomado conocimiento de una disrupción relacionada con ciberataques en nuestro software MUSE en ciertos aeropuertos”, dijo la empresa Collins Aerospace en una escueta comunicación.

El impacto “se limita al registro electrónico de clientes y al depósito de equipajes”, agregó la compañía, que no da detalles sobre el tipo o el origen del ciberataque.

El aeropuerto de Bruselas afirmó en su página web que el “ciberataque” ocurrió el “viernes por la noche”.

“Esto tuvo consecuencias importantes en el programa de vuelos y lamentablemente provocará retrasos y cancelaciones”, añadió.

El sábado a mediodía la situación no había sido resuelta, dijeron fuentes del aeropuerto a la AFP. Al menos 10 vuelos fueron cancelados y 17 vuelos tenían retrasos de más de una hora.

La AFP vio largas filas de pasajeros frente a los mostradores donde, según estas fuentes aeroportuarias, los registros y embarques se estaban haciendo manualmente.

Sin embargo, “los sistemas propios del Aeropuerto de Bruselas no parecen estar afectados en este momento”, agregaron estas fuentes.

EtiquetasEuropaVuelos
