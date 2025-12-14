Miles de ciberataques a Mac y Linux ponen en alerta a América Latina

América Latina se convirtió en una de las regiones más afectadas por ciberataques dirigidos a sistemas Linux y Mac, de acuerdo con especialistas en seguridad digital.

Durante el último año, los ataques se intensificaron tanto en usuarios domésticos como en entornos empresariales, lo que encendió alertas en varios países de la región.

Miles de ataques contra Linux y Mac

Entre agosto de 2024 y julio de 2025, se bloquearon más de 726 mil intentos de ataque a sistemas Linux en América Latina. Esto equivale a miles de incidentes diarios.

En el mismo periodo, los sistemas Mac registraron más de 431 mil intentos de ataque, lo que confirma que estos dispositivos ya no son ajenos a las amenazas digitales.

Países más afectados por los ciberataques

Los ataques a sistemas Linux se concentraron principalmente en Brasil, México, Chile, Colombia y Perú.

En el caso de Mac, los mayores registros se detectaron en Brasil, México, Ecuador, Colombia y Perú.

Los expertos advierten que el riesgo no se limita a usuarios individuales. También afecta a empresas, servidores e infraestructuras críticas.

Por qué aumentaron los ataques a estos sistemas

Especialistas señalan que la idea de que Linux y Mac eran sistemas más seguros quedó atrás.

El crecimiento del uso de Linux en servidores y el aumento de dispositivos Mac en entornos corporativos ampliaron la superficie de ataque.

Además, los ciberdelincuentes utilizan técnicas más sofisticadas, lo que les permite explotar nuevas vulnerabilidades.

Recomendaciones para reducir riesgos

Ante este escenario, expertos recomiendan mantener los sistemas actualizados, usar contraseñas fuertes y activar firewalls.

También sugieren emplear soluciones de seguridad integrales y capacitar a los usuarios para detectar comportamientos sospechosos.