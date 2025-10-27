La mexicana Yareli Acevedo se convierte en campeona mundial en la prueba por puntos en Chile.de ciclismo de pista

La ciclista mexicana Yareli Acevedo conquistó el oro en la prueba por puntos del Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista 2025 en Santiago de Chile, convirtiéndose en la primera latinoamericana en lograrlo en ese evento.

Especialistas en deporte señalan que, su victoria representa un hito para el deporte mexicano y marca un antes y un después en la historia del ciclismo de pista del país. Acevedo, de apenas 24 años, acumuló 63 puntos, superando a la británica Anna Morris (58) y a la neozelandesa Bryony Botha (56) para quedarse con el título mundial.

Este resultado es el fruto de años de trabajo, de apoyo institucional y un proyecto personal que ha crecido consistentemente. Una victoria de este calibre impulsa la visibilidad del ciclismo en México, moviliza afinidades de patrocinio, y desafía la hegemonía tradicional de países europeos en este tipo de disciplinas. Acevedo, además, estudia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y representa una generación de deportistas que conjugan formación académica y alto rendimiento.

Este triunfo dibuja el próximo reto para Acevedo, mantener la consistencia, afrontar rivales cada vez más preparados y convertir este éxito en una plataforma de crecimiento sostenido.

Acevedo personifica una nueva era de deportistas mexicanos que combinan formación académica, disciplina y alto rendimiento.