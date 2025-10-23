La neerlandesa Lorena Wiebes se corona bicampeona mundial de scratch en Chile

La neerlandesa Lorena Wiebes se coronó este miércoles campeona del mundo de la prueba de scratch en el Mundial de Ciclismo en pista que se disputa en Santiago de Chile.

Wiebes, de 26 años, completó la carrera de 10 kilómetros en 11:58 minutos, superando a la danesa Amalie Dideriksen (2ª), medallista olímpica en los Juegos de Tokio 2020.

La neozelandesa Prudence Fowler, de 22 años, se quedó con el bronce y firmó su primer podio mundialista.

La europea logró así su segundo oro consecutivo en esta prueba, tras el conseguido en el campeonato mundial de Ballerup, Dinamarca (2024).

“Estoy muy contenta de haber podido volver a ganar por segundo año consecutivo. Tuve que seguir creyendo en mí misma hasta los últimos metros”, aseguró Wiebes a periodistas en el Velódromo de Peñalolén, sede del Mundial chileno.

Lee más: Red de huachicol fiscal ligada al CJNG y a firmas de Estados Unidos

La bicampeona mundial consideró el campeonato como un ensayo para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.