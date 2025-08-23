Ciclón Erin se transforma en Post Tropical

El Ciclón Erin dejó de ser un sistema tropical y pasó a categoría de Post Tropical, informó el Centro Nacional de Huracanes de Miami en su último boletín. Pese a su transformación, continúa siendo un sistema poderoso que afecta al Atlántico Norte con intensos vientos y fuerte oleaje.

El fenómeno se localizaba la tarde de este viernes cerca de la latitud 40.0 Norte y longitud 59.7 Oeste, aproximadamente a 605 millas al norte-noreste de las Bermudas y a 375 millas al sur-sureste de Halifax, Nueva Escocia, en Canadá. Su movimiento era hacia el este-noreste a 54 kilómetros por hora, con una presión mínima central de 957 milibares.

Los vientos máximos sostenidos del Ciclón Erin alcanzaban las 90 millas por hora (150 km/h), con ráfagas más fuertes que se extendían hasta 205 kilómetros del centro. En tanto, los vientos con fuerza de tormenta tropical abarcaban un radio de 705 kilómetros, lo que lo mantiene como un sistema de gran extensión.

De acuerdo con el reporte oficial, se espera que el Ciclón Erin mantenga un desplazamiento hacia el noreste durante el fin de semana, pasando al sur de la costa atlántica de Canadá antes de internarse en aguas abiertas del Atlántico Norte. Aunque ya no tiene categoría de ciclón tropical, continuará con fuerza de huracán.

El organismo advirtió que las marejadas generadas por Erin se desplazarán hacia las Bahamas, la costa este de los Estados Unidos, Bermudas y el Atlántico de Canadá. Estos efectos podrían provocar oleaje peligroso, corrientes de resaca y condiciones marítimas que amenazan la vida.

Las autoridades meteorológicas también señalaron que ráfagas con fuerza de vendaval podrían sentirse en partes de Nueva Escocia y Newfoundland durante las próximas horas. Adicionalmente, se prevén inundaciones costeras en puntos de Nueva Inglaterra y el Atlántico Medio en momentos de marea alta, lo que podría dejar algunas carreteras intransitables.

Aunque no hay avisos costeros activos en este momento, las oficinas locales de meteorología en Estados Unidos y Canadá han pedido a la población mantenerse atenta a los informes, debido al riesgo que representan el oleaje elevado y los vientos sostenidos.

Este es el último aviso oficial emitido sobre el Ciclón Erin, pero los especialistas recordaron que sus efectos en el mar continuarán durante el fin de semana, afectando tanto a la navegación como a las actividades recreativas en las costas del Atlántico occidental.