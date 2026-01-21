El Ciclón Harry causa graves daños en Italia por marejadas

El Mediterráneo central se encuentra bajo una situación de emergencia extrema tras el paso del devastador Ciclón Harry, fenómeno que ha generado destrucción en diversas localidades de Italia. Diversos videos difundidos en redes sociales han capturado la magnitud del desastre, mostrando el momento exacto en que el fuerte oleaje rompe los ventanales de un restaurante en las costas de Catania, en Sicilia, provocando inundaciones inmediatas y el arrastre de mobiliario. El poder de la naturaleza se manifestó con olas que sobrepasaron edificios y cubrieron por completo vehículos estacionados.

Las autoridades regionales de Sicilia y Cerdeña emitieron alertas rojas debido a que la tormenta desató lluvia intensa, vientos que superaron los 119 kilómetros por hora y marejadas ciclónicas peligrosas. Ante el avance del temporal, se ordenó el cierre de escuelas, parques y mercados municipales; específicamente en Cagliari, las actividades educativas se suspendieron por 24 horas. El medio The Sun informó que el fenómeno meteorológico ha generado olas de más de 9 metros de altura, poniendo en riesgo constante a la infraestructura costera.

La operatividad aérea también sufrió graves afectaciones, particularmente en el Aeropuerto Falcone Borsellino de Palermo, donde las ráfagas de viento obligaron a desviar y cancelar múltiples vuelos durante la noche ante la imposibilidad de aterrizar. Por su parte, en la isla de Cerdeña se reportaron carreteras destruidas por la fuerza del mar, mientras que en Calabria se confirmó la caída de un puente. La situación forzó la evacuación de 190 personas en zonas vulnerables de Sicilia y el traslado de 32 pacientes de un centro de atención en Giampilieri Marina hacia áreas más seguras.

Para atender la contingencia provocada por el Ciclón Harry, se desplegaron más de 5,000 trabajadores de emergencia, un millar de voluntarios y 200 efectivos de Protección Civil. Un total de 200 municipios activaron sus centros de operaciones de emergencia para monitorear en tiempo real los daños causados por la lluvia y el aumento anormal del nivel del mar. Aunque no se han reportado víctimas mortales, el recuento de daños materiales sigue en aumento tras el paso de las potentes marejadas.

