¡Alerta! El ciclón tropical Mario está a punto de formarse frente a las costas de México

El ciclón tropical Mario podría formarse en las próximas 24 horas frente a las costas del Pacífico mexicano, alertaron el Centro Nacional de Huracanes (NHC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este jueves 11 de septiembre de 2025. La probabilidad de desarrollo ciclónico es del 90 % en 48 horas y 7 días, por lo que se mantiene activa la zona de vigilancia.

Baja presión frente a Oaxaca y Guerrero

El sistema de baja presión —identificado como EP95— se ubica a 145 km al suroeste de Lagunas de Chacahua, Oaxaca, y a 255 km al sureste de Acapulco, Guerrero, con desplazamiento lento hacia el oeste-noroeste, paralelo a la costa. Las condiciones son favorables para que evolucione a depresión tropical más tarde hoy y adopte el nombre Mario, siguiente en la lista de ciclones del Pacífico 2025.

El SMN advirtió que la circulación del sistema interacciona con un canal de baja presión, generando lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Tabasco, Campeche y Yucatán. Se prevén rachas de viento de 40 a 60 km/h, oleaje de 2 a 3 metros y posible formación de trombas marinas en las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Afectaciones previstas para este jueves

Autoridades meteorológicas advirtieron que las lluvias podrían reducir la visibilidad, incrementar niveles de ríos y arroyos, así como provocar deslaves e inundaciones en zonas de riesgo. Además, las rachas de viento podrían ocasionar caída de árboles y anuncios publicitarios.

Las autoridades llaman a la población de la costa sur y suroeste de México a mantenerse informada mediante los avisos del SMN, seguir las indicaciones de Protección Civil y evitar actividades en el mar ante el oleaje elevado y las tormentas eléctricas.

