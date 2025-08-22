Posible ciclón en el Pacífico podría dejar lluvias en Los Cabos

Lluvias, mareas altas y rachas de viento podrían sentirse en Los Cabos entre el 26 y 28 de agosto. Así lo advirtió la Dirección Municipal de Protección Civil ante la posible formación de un ciclón tropical en el Pacífico.

Francisco Cota Márquez, titular de la dependencia, recordó que Baja California Sur es de las entidades más expuestas a este tipo de fenómenos. Señaló que más del 13% de los impactos de ciclones en México afectan directamente a la región.

“Hay que estar muy atentos a la próxima formación que se estaría dando para la próxima semana, estaría yendo hacia el oeste-noroeste pero con algunas afectaciones de lluvias, mareas de tormenta y vientos para el municipio de Los Cabos. Tentativamente pudiera ser por el día 26-28 de este mes, es decir, para el próximo fin de semana”, expresó Cota Márquez.

De acuerdo con los pronósticos, la temporada 2025 en el Pacífico Mexicano será activa. Se esperan entre 16 y 20 ciclones, lo que eleva el riesgo para Baja California Sur y especialmente para Los Cabos.

Protección Civil llamó a la población a tomar precauciones desde ahora. Entre ellas, abastecerse de víveres, organizar el hogar y mantenerse informados sobre el desarrollo del sistema.

