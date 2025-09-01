¿Un ciclón tropical impactará a Baja California Sur esta semana? Esto dicen los pronósticos

Baja California Sur se mantiene en alerta preventiva ante la posible formación de un ciclón tropical en el Pacífico mexicano durante los próximos días, mientras que la tormenta tropical Kiko avanza mar adentro sin representar peligro para México.

Pronóstico de formación ciclónica en el Pacífico

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), un sistema de baja presión podría desarrollarse en las próximas 24 a 48 horas frente a las costas del Pacífico central de México.

Probabilidad media (50%) de formación en 48 horas.

Probabilidad alta (80%) de evolución a ciclón tropical en 3 a 7 días.

Se desplaza hacia el oeste-noroeste/noroeste a una velocidad de 16 a 24 km/h.

Aunque todavía es temprano para definir su trayectoria, los modelos sugieren que el sistema deberá ser monitoreado con atención en Baja California Sur, por el riesgo de lluvias y efectos indirectos.

La tormenta tropical Kiko no amenaza a México

La mañana de este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la depresión tropical Once-E evolucionó a tormenta tropical Kiko, ubicada a 1,680 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Presenta vientos sostenidos de 65 km/h y rachas de hasta 75 km/h y se mueve hacia el oeste, lejos de las costas mexicanas. En los próximos días podría intensificarse a huracán categoría 1, pero sin generar efectos en territorio nacional.

Lluvias y tormentas eléctricas en La Paz

Según el pronóstico de MetMEX, este lunes y martes se esperan tormentas eléctricas y lluvias de moderadas a fuertes en gran parte del sur de La Paz:

Desde La Paz hacia Todos Santos, San Bartolo, El Carrizal y Los Planes.

Precipitaciones más intensas el 2 de septiembre, con episodios prolongados.

Los meteorólogos advierten que, aunque el posible ciclón se mantenga paralelo a la península, la humedad que arrastra podría provocar un temporal de lluvias del 2 al 11 de septiembre.