El Ciclón Tropical Gezani deja 31 muertos en Madagascar

El paso del Ciclón Tropical Gezani ha provocado una catástrofe humanitaria en Madagascar, donde al menos 31 personas han perdido la vida debido a los fuertes vientos e inundaciones. La situación generada por el Ciclón Tropical fue confirmada por la Oficina Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (BNGRC), institución que coordina el recuento de los daños en la isla tras el impacto del fenómeno esta semana.

De acuerdo con los datos más recientes, además de los fallecidos, se reportan 36 personas heridas y cuatro desaparecidas. La Oficina Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (BNGRC) señaló que las zonas más afectadas se localizan en la región oriental, principalmente en la ciudad portuaria de Toamasina, donde la caída de infraestructura y el desbordamiento de ríos han complicado las labores de rescate.

El balance de las autoridades es alarmante, pues se estima que más de 250 mil personas han sido afectadas por el temporal. En cuanto a la infraestructura, el reporte oficial detalla que 17 mil 600 viviendas destruidas es el saldo preliminar, mientras que otras 36 mil 800 resultaron dañadas y 10 mil 900 fueron inundadas, dejando a miles de familias a la intemperie.

Lee más: Vigilan posible Ciclón Tropical frente a costas de Michoacán

La magnitud del desastre ha movilizado a diversas brigadas de emergencia que trabajan intensamente en la remoción de escombros y el restablecimiento de servicios básicos. Según la información oficial, el número de fallecidos podría aumentar conforme las autoridades logren acceder a comunidades que permanecen aisladas por el agua y el lodo en distintas regiones de Madagascar.

La Oficina Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (BNGRC) informó que alrededor de 7 mil personas tuvieron que abandonar sus hogares por riesgos estructurales. Ante la emergencia, las brigadas de emergencia han priorizado la distribución de ayuda humanitaria y la atención de las personas heridas y desaparecidas que aún son buscadas en las zonas de desastre.

El gobierno local continúa evaluando los daños totales, mientras que la comunidad internacional comienza a organizar apoyos para mitigar el impacto de las 17 mil 600 viviendas destruidas y las casi 11 mil que fueron inundadas totalmente tras el paso del meteoro.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/