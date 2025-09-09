Ciclón tropical Mario podría formarse en el Pacífico en los próximos días; ¿afectará a BCS?

El ciclón tropical Mario podría formarse esta semana en el Pacífico mexicano, según reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y del Centro Nacional de Huracanes (NHC). El sistema cuenta con 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico en siete días y un 30% en las próximas 48 horas.

La zona de baja presión asociada a la onda tropical número 31 se localiza a 280 km al sur-sureste de la desembocadura del río Suchiate, en la frontera entre México y Guatemala, desplazándose hacia el oeste-noroeste, de manera paralela a la costa nacional.

¿El ciclón Mario impactará Baja California Sur?

Aunque el sistema todavía se encuentra lejos del territorio nacional, los modelos de pronóstico señalan que podría generar lluvias intensas, oleaje elevado y fuertes vientos en Baja California Sur entre el 14 y 16 de septiembre.

Septiembre es el mes de mayor actividad ciclónica en el Pacífico, lo que aumenta la probabilidad de que sistemas como este tengan repercusiones en territorio mexicano.

Piden estar atentos a reportes oficiales

La Coordinación Nacional de Protección Civil recomendó a la población mantenerse informada a través de comunicados oficiales y tomar medidas preventivas como identificar refugios temporales, proteger documentos importantes y atender las indicaciones de autoridades locales.

De manera preliminar, los modelos también sugieren la posible formación de un segundo sistema tropical entre el 20 y 24 de septiembre, aunque su trayectoria aún no está definida.