Ciclón tropical se formaría las próximas horas en el Pacífico Mexicano

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que un ciclón tropical podría formarse en las próximas horas frente a las costas del Océano Pacífico Mexicano, mientras que otro sistema similar se desarrollaría en los próximos días en el mismo océano. Las autoridades mantienen vigilancia constante por el potencial de intensificación de ambos fenómenos.

De acuerdo con el reporte de las 18:00 horas de este 3 de octubre de 2025, una Zona de Baja Presión situada al sur de las costas de Colima muestra un 90 % de probabilidad para evolucionar a ciclón tropical en las siguientes 48 horas. El sistema se localiza a aproximadamente 535 kilómetros al sur de Manzanillo, con desplazamiento lento hacia el oeste-noroeste.

El organismo federal señaló que este sistema podría alcanzar categoría de ciclón tropical durante la noche o la mañana del sábado, dependiendo de las condiciones atmosféricas y marinas. La formación de bandas nubosas y un centro de rotación definido sugieren que el desarrollo ciclónico es inminente.

Por otro lado, el SMN también reportó la posible creación de una segunda Zona de Baja Presión frente a las costas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, con una probabilidad del 40 % de evolucionar a ciclón tropical en los próximos siete días. Este sistema se encuentra en etapa temprana, pero las condiciones de humedad y temperatura superficial del mar favorecen su fortalecimiento gradual.

El Océano Pacífico Mexicano continúa mostrando alta actividad meteorológica, propia de la temporada de lluvias y ciclones. Expertos advirtieron que estos fenómenos pueden provocar lluvias intensas, oleaje elevado y posibles deslaves en zonas costeras.