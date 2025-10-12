Ciclón Tropical Raymond deja 107 personas albergadas en Los Cabos

El Ciclón Tropical Raymond provocó lluvias intermitentes y afectaciones menores en Baja California Sur (BCS), según el reporte más reciente del Consejo Estatal de Protección Civil. Durante la reunión encabezada por el gobernador Víctor Castro Cosío, se informó que la situación permanece bajo control y que no se registraron incidentes graves en los municipios del estado.

En el municipio de Los Cabos, las autoridades reportaron 107 personas albergadas, de las cuales 38 se encuentran en San José del Cabo y 69 en Cabo San Lucas. El alcalde Christian Agúndez señaló que las precipitaciones se concentraron principalmente en las zonas de El Tamaral y San José Viejo, aunque sin daños mayores.

En Mulegé, la presidenta municipal Edith Aguilar informó que las condiciones meteorológicas obligaron a modificar la sede del Festival Internacional de Cine de Santa Rosalía, sin suspenderlo, ya que la intención era mantener el evento activo pese a las lluvias.

Por su parte, la alcaldesa de Loreto, Paz del Alma Ochoa, indicó que se habían enviado insumos a la comunidad de Agua Verde y que el municipio estaba preparado para abrir albergues temporales en caso de emergencia. Sin embargo, destacó que la comunidad de San Javier permanecía incomunicada debido al crecimiento del arroyo Cuevas Pintas, lo que dificulta el tránsito y las labores de asistencia.

Las autoridades locales señalaron que personal de Obras Públicas evalúa el acceso a la zona afectada para iniciar la rehabilitación del camino una vez que disminuya el nivel del agua. En tanto, Protección Civil estatal mantiene un monitoreo constante de los cauces y carreteras.

El gobernador Castro Cosío reconoció la coordinación entre los municipios y aseguró que, aunque el Ciclón Tropical Raymond no provocó daños graves, el seguimiento continuará hasta que se disipen completamente las bandas nubosas.

En Loreto y Mulegé se mantienen en alerta preventiva ante posibles nuevos episodios de lluvias aisladas, que podrían generar deslaves o cortes intermitentes en caminos rurales.

Pese a las afectaciones menores, las autoridades subrayaron que los albergues seguirán disponibles mientras persista el riesgo de lluvias intensas, y pidieron a la población mantenerse informada por canales oficiales.