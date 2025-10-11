Ciclón Tropical Raymond impactaría BCS en los próximos minutos como Depresión Tropical

El Ciclón Tropical Raymond continúa afectando al noroeste del país con lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado, según el más reciente informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A las 15:00 horas de este sábado, su centro se localizó a 45 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, desplazándose hacia el nor-noroeste a una velocidad de 22 kilómetros por hora.

De acuerdo con el SMN, la circulación del sistema mantiene condiciones de inestabilidad atmosférica sobre el océano Pacífico, por lo que se espera que durante la noche del sábado y la madrugada del domingo continúen las precipitaciones en gran parte del litoral occidental mexicano.

El organismo detalló que el fenómeno, actualmente catalogado como Depresión Tropical, presenta viento sostenido de 55 km/h y rachas de hasta 75 km/h, con una presión central mínima de 1005 hectopascales. Aunque su intensidad ha disminuido, sus bandas nubosas siguen provocando afectaciones importantes en tierra firme.

El pronóstico indica lluvias muy fuertes con puntuales intensas —de 75 a 150 milímetros— en el sur de Baja California Sur (sur), el centro y este de Sonora (centro y este), y el oeste y sur de Chihuahua (oeste y sur). Además, se prevén precipitaciones fuertes en Durango, Sinaloa y Nayarit, donde podrían generarse encharcamientos, deslaves e incremento en los niveles de ríos y arroyos.

En Baja California, se pronostican chubascos con acumulaciones de entre 25 y 50 milímetros, mientras que las condiciones marítimas seguirán siendo peligrosas debido al oleaje de entre 2.5 y 3.5 metros en las costas de Baja California Sur (sur), Sinaloa y Nayarit, y de 1.5 a 2.5 metros en las costas occidentales de Baja California.

El SMN indicó que las zonas de vigilancia han sido descontinuadas, aunque exhortó a la población a continuar atenta a los avisos oficiales. El Ciclón Tropical Raymond, pese a su debilitamiento, podría seguir generando condiciones adversas por las lluvias y el viento asociados a sus remanentes.

Asimismo, se pronostican vientos de entre 45 y 55 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 75 km/h en las costas de Baja California Sur (sur). En Sinaloa y Nayarit, las rachas podrían ser de hasta 70 km/h, mientras que en Baja California, Sonora y Chihuahua se esperan rachas máximas de 50 km/h.

El sistema se prevé se degrade a remanente post-tropical en las próximas horas, cuando se ubique a unos 40 kilómetros al sur-sureste de San Evaristo, en Baja California Sur, según el pronóstico más reciente del Servicio Meteorológico Nacional.