Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 11 de Octubre, 2025
HomeBCSCiclón Tropical Raymond se disipa sobre BCS
BCS

Ciclón Tropical Raymond se disipa sobre BCS

Los remanentes del Ciclón Tropical Raymond aún generan lluvias y riesgo de inundaciones en Baja California Sur
Adolfo Torres
11 octubre, 2025
0
26
Ciclón Tropical Raymond se disipa sobre BCS

El Ciclón Tropical Raymond se debilitó durante la tarde del sábado y se convirtió en un sistema postropical, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Miami en su advertencia número 11. Pese a su disipación, las autoridades advirtieron que la humedad remanente del fenómeno continuará afectando el noroeste de México y el suroeste de Estados Unidos durante los próximos días.

De acuerdo con el reporte emitido a las 20:00 horas, tiempo local, el centro del sistema se ubicó cerca de la latitud 22.9 norte y longitud 110.0 oeste, aproximadamente a 10 kilómetros del extremo sur de Baja California Sur (BCS). El fenómeno mantiene vientos sostenidos de 45 km/h y se desplaza hacia el nor-noroeste a una velocidad de 15 km/h.

Aunque ya no representa una amenaza ciclónica directa, el Ciclón Tropical Raymond continuará provocando lluvias intensas en zonas montañosas y costeras de Baja California Sur, el noroeste de Sinaloa, el norte de Chihuahua y gran parte de Sonora. Estas precipitaciones podrían ocasionar inundaciones repentinas, especialmente en áreas con suelos saturados o con escasa infraestructura pluvial.

El NHC precisó que se esperan acumulaciones adicionales de entre dos y cuatro pulgadas de lluvias en los estados mencionados, mientras que en el centro de Sinaloa y el sureste de Baja California Sur se prevén entre una y dos pulgadas. Además, la humedad residual podría extender sus efectos hacia el suroeste de Estados Unidos durante el domingo y los primeros días de la próxima semana.

El fenómeno, que alcanzó la categoría de Tormenta Tropical Raymond a inicios de semana, mantuvo actividad sobre el océano Pacífico oriental antes de degradarse frente a las costas mexicanas. Su debilitamiento progresivo llevó al Centro Nacional de Huracanes a emitir su último aviso, confirmando que el sistema quedará reducido a una baja presión remanente.

A pesar de su pérdida de fuerza, las marejadas generadas por el sistema seguirán afectando las costas del occidente de México y el sur de BCS hasta la mañana del domingo. Estas condiciones podrían provocar oleaje elevado y corrientes marinas peligrosas, por lo que las autoridades locales recomendaron evitar actividades marítimas y mantener vigilancia en zonas costeras.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasCiclón TropicalDepresión tropicalTormenta Tropical Raymond
Articulo anterior

México cae ante Argentina en el Mundial Sub-20

Siguiente articulo

México sufre humillación ante Colombia en futbol