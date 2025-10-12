Ciclón Tropical Raymond se disipa sobre BCS

El Ciclón Tropical Raymond se debilitó durante la tarde del sábado y se convirtió en un sistema postropical, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Miami en su advertencia número 11. Pese a su disipación, las autoridades advirtieron que la humedad remanente del fenómeno continuará afectando el noroeste de México y el suroeste de Estados Unidos durante los próximos días.

De acuerdo con el reporte emitido a las 20:00 horas, tiempo local, el centro del sistema se ubicó cerca de la latitud 22.9 norte y longitud 110.0 oeste, aproximadamente a 10 kilómetros del extremo sur de Baja California Sur (BCS). El fenómeno mantiene vientos sostenidos de 45 km/h y se desplaza hacia el nor-noroeste a una velocidad de 15 km/h.

Aunque ya no representa una amenaza ciclónica directa, el Ciclón Tropical Raymond continuará provocando lluvias intensas en zonas montañosas y costeras de Baja California Sur, el noroeste de Sinaloa, el norte de Chihuahua y gran parte de Sonora. Estas precipitaciones podrían ocasionar inundaciones repentinas, especialmente en áreas con suelos saturados o con escasa infraestructura pluvial.

El NHC precisó que se esperan acumulaciones adicionales de entre dos y cuatro pulgadas de lluvias en los estados mencionados, mientras que en el centro de Sinaloa y el sureste de Baja California Sur se prevén entre una y dos pulgadas. Además, la humedad residual podría extender sus efectos hacia el suroeste de Estados Unidos durante el domingo y los primeros días de la próxima semana.

El fenómeno, que alcanzó la categoría de Tormenta Tropical Raymond a inicios de semana, mantuvo actividad sobre el océano Pacífico oriental antes de degradarse frente a las costas mexicanas. Su debilitamiento progresivo llevó al Centro Nacional de Huracanes a emitir su último aviso, confirmando que el sistema quedará reducido a una baja presión remanente.

A pesar de su pérdida de fuerza, las marejadas generadas por el sistema seguirán afectando las costas del occidente de México y el sur de BCS hasta la mañana del domingo. Estas condiciones podrían provocar oleaje elevado y corrientes marinas peligrosas, por lo que las autoridades locales recomendaron evitar actividades marítimas y mantener vigilancia en zonas costeras.