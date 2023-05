La ciclovía debería ir por el camellón de Pino Pallas: denuncian vecinos

Ante las inconformidades de algunos paceños, referente al tema de movilidad, las ciclovías de La Paz, en especial la que recorre la calle Jalisco y Colima, han sido señaladas al no ser frecuentadas por los ciudadanos.

Con la rehabilitación del bulevar Pino Pallas y la implementación de la nueva ciclovía, vecinos y comerciantes se han mostrado renuentes a respetarla, asegurando que les quitaron sus lugares de estacionamiento para realizar una obra que no tiene uso.

“Para empezar la ciclovía que pusieron aquí en el camellón de Pino Pallas está mal para empezar porque no dejaron cajones para los negocios que ya teníamos previsto nosotros para eso […] Todas las personas que vivimos aquí en villas del encanto tenemos ahora sí que una buena imagen de todo eso que se hizo en Pino Pallas, pero lo único la inconformidad que tenemos es la ciclovía, queremos que se haga por el camellón, pero no por la parte de afuera de donde circulan todos los carros.”

“Todas las personas que vienen aquí a consumir aquí en la tienda, la mayor parte se queja de que no hay espacio y pues tienen que estacionar el carro a la vuelta y caminar, o sea quedó igual como cuando pues estaba, la verdad sí había más facilidad de llegar y sí ha afectado en las en las ventas aquí en el negocio. “Comentó Joel Cortés, trabajador de una tienda de abarrotes.

Comentaron que fue impuesta por el Ayuntamiento de La Paz, sin tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos. Además, compartieron que sus negocios han sido afectados por no tener espacios para que los clientes se estacionen.

“En lo que yo he estado aquí yo no he visto pasar una bicicleta y ya tengo ya como unos que serán 10 minutos 15 minutos entonces no moto si veo pasar, pero por las motos pasan por donde pasan los carros […] Ya han multado a muchas personas que se han puesto en el lugar de la ciclovía porque por donde más se van a poner para comprar sus tortillas o a un negocio o una birria o algo, pues entonces ahí si yo veo que sí, está mal.”

“Pues la verdad, yo creo que la banqueta no sirve y encima no hay muchas bicicletas que pasan, es muy poco, es mínimo, y pues yo creo que sí puede haber un accidente de forma de que los carros quedan muy a la orilla y aparte, pues con la motocicleta utilizan este esta vía de los ciclistas más que nada.”

Por otro lado, con el objetivo de que las bicicletas no transiten por la banqueta, ocasionando accidentes y atropellando a los peatones, Arturo apoya la iniciativa de la ciclovía.

“Pues por una parte sí estoy de acuerdo, porque pues sí, estaría bien, que pues los ciudadanos tengan por dónde transitar porque también pues tenemos banqueta para nosotros los que no usamos bicicleta y no tenemos carro, pues a veces tenemos que andar por las banquetas y pues está mal que a veces los ciclistas siempre andan por arriba de las banquetas y andan ahí a veces atropellando a uno caminando, así que tiene sus contras, pues como yo lo veo.”

Entre las peticiones de los afectados son: que se reduzca la banqueta para agregar la ciclovía y dejen un carril para estacionamiento o que la ciclovía sea reubicada al camellón de este bulevar. Finalmente, los vecinos esperan que las autoridades tomen en cuenta sus peticiones y sea escuchados.

La segunda etapa de reparación y pavimentación de Pino Pallas está en puerta. De acuerdo con declaraciones de la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, el proyecto se estaría iniciando la próxima semana.