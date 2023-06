Pedaleando hacia el éxito: Ciclovía Recreativa de CSL cumple 13 años de promover la actividad física

Han transcurrido 13 años desde aquel 26 de junio del año 2010, cuando surgió la idea de implementar un espacio destinado para el movimiento en bicicleta y actividades deportivas en Los Cabos.

Hoy en día esta ciclovía abarca un gran trayecto del boulevard Lázaro Cárdenas en Cabo San Lucas, en donde el coordinador de este proyecto, Mario Meave Ponce, junto con su equipo, ofrece a la comunidad de Cabo San Lucas la oportunidad de convivir en un espacio seguro y recreativo para toda la familia.

En entrevista exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de México, externó la felicidad y el agradecimiento para cada uno de los partícipes dentro de este festejo, mencionando que como en cada aniversario se seguirá creciendo más para el beneficio de la ciudadanía.

“Siempre lo digo en cada aniversario, ojalá crezcamos más en distancia y en años los que nos permita seguir operando, como te comentaba el crecimiento de la ciudad ha sido muy grande, lo que implica que existe más tráfico y de una o de otra manera, yo quiero hacer conciencia y dejarle un mensaje al automovilista, para que se sume y que entendían que aquí es dejar un rato el auto, todos tenemos automóvil, y en la semana nos movemos en auto, pero los domingos, creo que son 4 horas en las cuales le ayudamos al medio ambiente al no usar el auto”.

Como cada domingo el boulevard Lázaro Cárdenas en el centro de Cabo San Lucas cierra la circulación a los vehículos para qué las ruedas y los pedales comiencen a girar, durante estos 13 años de existencia de esta ciclovía recreativa, tanto su fundador como el personal que lo asiste, se han encontrado con muchos retos, sin embargo, el ofrecer un lugar para el esparcimiento familiar ha sido muy reconfortante.

Mario Meave da crédito al éxito de este proyecto, a la dedicación y constancia de todos los involucrados e incluso de todas las familias que domingo a domingo asisten a tener un día lleno de amor y felicidad en una convivencia, cien por ciento familiar, asimismo ha indicado que la iniciativa privada ha tenido un papel muy importante durante estos 13 años.

“Aquí en el municipio de Los Cabos y precisamente en Baja California Sur, somos la única ciclovía recreativa, entonces creo que el éxito de llegar a 13 años ha sido la constancia de un servidor, a pesar de que no somos parte del ayuntamiento, esto se ha sostenido a través de donaciones y de la iniciativa privada, creo que eso ha sido el éxito, por lo que yo recomiendo a la gente que está interesada de otros municipios o de otras delegaciones a que se acerquen mucho a la iniciativa privada para que este tipo de programas continúe”.

Durante esta celebración estuvo presente el edil cabeño, Oscar Leggs Castro, quien expresó que se han dicho muchas cosas en relación con el apoyo y cierre de esta actividad, no obstante, refrendó su compromiso de brindar el apoyo que sea necesario para que la ciclovía continúe presente.

“Se han dicho muchas cosas, que queremos eliminarla, pero no es así, queremos recatarla y seguir fomentando la convivencia familiar que se da de las siete a las once todos los domingos, y bueno implica algunos movimientos en las calles aledañas, pero bueno una vez a la semana se realiza y todo el mundo ya lo sabe, entonces nadie se puede llamar sorprendido porque se cierre una calle para la ciclovía, y se hace en todo el país y me ha tocado en Guadalajara y ahí si se cierra por completo, y son muchos kilómetros, aquí solamente es un espacio de 2.5 kilómetros, pero estamos en esta administración para apoyarlo en lo que requiera”.