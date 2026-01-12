Científicos de la UAQ crean anticonceptivo masculino oral reversible

La investigación científica mexicana dio un paso inédito en materia de salud reproductiva con el desarrollo de la primera pastilla anticonceptiva masculina de uso puntual, diseñada para tomarse antes del acto sexual y con efecto temporal, un avance que busca modificar de fondo la manera en que los hombres participan en la planificación familiar. El proyecto es encabezado por científicos de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y plantea una alternativa distinta a los métodos tradicionales disponibles en la actualidad.

El anticonceptivo oral, concebido para administrarse una o dos horas antes de la relación sexual, actúa durante un periodo de 24 horas sin generar efectos secundarios, de acuerdo con los avances reportados por el equipo investigador. A diferencia de las propuestas hormonales que han dominado la investigación internacional, esta pastilla fue diseñada como un método no hormonal, reversible y de aplicación ocasional, lo que abre un nuevo horizonte en la corresponsabilidad reproductiva masculina.

La clave del desarrollo radica en su mecanismo de acción directa sobre los espermatozoides, ya que la pastilla interrumpe de forma temporal su energía y velocidad, impidiendo que lleguen al óvulo en condiciones óptimas para la fecundación. Este enfoque evita alterar la producción hormonal del hombre y no compromete su fertilidad futura, un punto crítico que ha frenado históricamente la aceptación de anticonceptivos masculinos más invasivos.

El proyecto es desarrollado por el Laboratorio de Fisiología Celular y Molecular del Centro de Investigación Biomédica Avanzada de la UAQ, bajo la dirección del investigador Jorge Arturo Torres Juárez, quien ha subrayado que el objetivo central es ofrecer una opción segura incluso para hombres con enfermedades crónicas. Al tratarse de un método de pre exposición, su uso se limita al momento previo al encuentro sexual, sin necesidad de tratamientos continuos.

Actualmente, el anticonceptivo se encuentra en fase de pruebas in vitro con espermatozoides humanos, una etapa clave para evaluar su efectividad y seguridad antes de avanzar a estudios clínicos. En este proceso, la biotecnología ha sido determinante, ya que permitió simular decenas de moléculas de forma virtual antes de probarlas en laboratorio, reduciendo costos, tiempos y ensayos innecesarios.

El contexto en el que surge esta innovación evidencia la limitada oferta anticonceptiva para los hombres, que hoy se reduce prácticamente al condón, un método de barrera temporal, y a la vasectomía, un procedimiento permanente. Aunque existen investigaciones en inyectables, geles y píldoras hormonales, ninguna ha logrado consolidarse como una opción accesible, reversible y de uso inmediato.

A nivel internacional, el desarrollo de un gel anticonceptivo masculino en Estados Unidos ha sido presentado como un avance relevante, al utilizar una combinación hormonal que suprime la producción de espermatozoides. Sin embargo, este tipo de métodos requiere aplicaciones diarias y periodos prolongados para alcanzar su máxima efectividad, además de implicar alteraciones hormonales que no todos los usuarios están dispuestos a asumir.

Especialistas en medicina y salud pública han señalado que el retraso en el desarrollo de anticonceptivos masculinos refleja una desigualdad histórica en el control de la natalidad, donde las mujeres han asumido la mayor carga con métodos invasivos o con riesgos para su salud. En este escenario, la propuesta mexicana destaca por su enfoque no hormonal y por plantear un uso puntual, alineado con una demanda social de opciones más equitativas.

Aunque el anticonceptivo de la UAQ aún se encuentra en etapas tempranas de evaluación, su sola existencia coloca a México en la conversación global sobre innovación en salud reproductiva masculina. De confirmarse su eficacia en fases posteriores, podría convertirse en un referente internacional y en un parteaguas en la manera en que se concibe la responsabilidad anticonceptiva.

