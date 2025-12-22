Científicos de la UNAM localizan ajolote del Altiplano, tras 15 años sin ser visto en Querétaro

Un grupo de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó la reaparición del ajolote del Altiplano (Ambystoma velasci) en el municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, después de 15 años sin registros oficiales, tras localizar hasta 50 ejemplares en un lago artificial utilizado para el cultivo.

El hallazgo, liderado por especialistas del Laboratorio de Microbiología Ambiental de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, representa un avance para los estudios de preservación de esta especie, considerada en peligro de extinción por la degradación de su hábitat, y abre la posibilidad de implementar estrategias de protección a nivel local y federal.

La búsqueda del ajolote del Altiplano llevó a los científicos de la UNAM a muestrear cuerpos de agua en una propiedad privada cercana a San Ildefonso, donde encontraron un número importante de individuos.

Se contabilizaron hasta 50 ajolotes mediante un censo que consideró edad, sexo, estado de salud y medidas físicas para evitar duplicar datos del mismo organismo. El lugar, al estar resguardado del acceso público, ha funcionado como un refugio natural que permitió la preservación de estos anfibios en los últimos años.

Implicaciones para conservación.

El equipo universitario indicó que el hallazgo del ajolote del Altiplano puede facilitar la designación de la zona como Área Natural Protegida, lo que permitiría canalizar recursos públicos para su conservación junto con otros componentes del ecosistema acuático y terrestre.

Además, la presencia de estos ejemplares evidencia que aún existen poblaciones de esta especie en el centro de México, lo que obliga a incrementar esfuerzos para mitigar la degradación de su hábitat causada por la urbanización y la contaminación del agua.

La distribución del ajolote del Altiplano abarca ambientes de bosques templados, pastizales y arroyos de aguas frías en varios estados del centro del país, incluyendo Puebla, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Morelos y Veracruz, aunque sus poblaciones han disminuido drásticamente en décadas recientes.

El grupo de la UNAM informó que continuará con estudios durante los próximos cuatro años para comprender mejor la biología y dinámica poblacional del ajolote, con miras a aplicar acciones de conservación más amplias, similar a los proyectos desarrollados en Xochimilco para otras poblaciones de ajolotes.

