Cientos de familias se reúnen en el Fraccionamiento San Carlos en la segunda posada municipal

Posada Navideña de unión y alegría se vivió recientemente en el Fraccionamiento San Carlos, La Paz. Cientos de niñas, niños y sus familias se congregaron en el parque rehabilitado para participar en la segunda celebración organizada por el Ayuntamiento de La Paz. Estas festividades buscan ser un recordatorio de que la capital sudcaliforniana se construye a través de la solidaridad y el cariño familiar, según las autoridades.

Refuerzo de lazos comunitarios

La alcaldesa Milena Quiroga Romero encabezó el evento, destacando que estas actividades fortalecen los lazos comunitarios en la ciudad. La jornada reunió a habitantes de San Carlos y colonias vecinas, ofreciendo un momento especial para todas las edades.

El punto de encuentro fue el campo de fútbol empastado, un espacio que fue rehabilitado y entregado por la alcaldesa hace unos meses. La recuperación de estos espacios públicos forma parte del programa municipal para fomentar el deporte y la convivencia familiar.

Alegría y regalos

El ambiente estuvo lleno de risas y entusiasmo, con música, regalos y el show del Payaso Toy. Las familias disfrutaron de dinámicas, juegos y actividades recreativas a lo largo de la tarde.

Como parte de la tradición navideña, se realizó la rifa de juguetes y la entrega de bolsitas de dulces a los asistentes. La alcaldesa convivió con las familias, acompañada por regidores, diputados y colaboradores del Ayuntamiento.

Compromiso y continuidad de programas

Quiroga Romero reiteró que estas posadas forman parte del recorrido navideño que el Gobierno Municipal realiza para acercar actividades a las distintas comunidades de la ciudad. Subrayó que estas acciones promueven espacios seguros, incluyentes y llenos de alegría.

La edil invitó a la ciudadanía a mantener el ánimo de esperanza y trabajo coordinado, adelantando que el 2026 será un año de continuidad en obras, programas y acciones en beneficio de los paceños. El Ayuntamiento de La Paz confirmó que continuará con estas celebraciones en diferentes colonias y comunidades del municipio.