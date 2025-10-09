Cierra el 15 de octubre convocatoria al Premio Estatal del Deporte 2025
Un reconocimiento al esfuerzo y la trayectoria
El Premio Estatal del Deporte es uno de los galardones más importantes del ámbito deportivo local. Su objetivo es honrar a deportistas, entrenadores y promotores que han destacado por su desempeño o por fomentar la actividad física en la entidad.
La convocatoria, emitida junto con la CONADE, está abierta a asociaciones deportivas, organismos públicos y medios de comunicación. Ellos podrán postular a personas que hayan logrado resultados sobresalientes durante el último año.
Categorías y requisitos
El galardón se otorgará en tres categorías:
-
Deportista
-
Entrenador(a)
-
Fomento, protección o impulso de la práctica deportiva
Para participar, los candidatos deberán comprobar al menos tres años de residencia en el estado y presentar documentos que respalden sus logros obtenidos entre octubre de 2024 y octubre de 2025.
Además, el jurado calificador sesionará el 23 de octubre. En él participarán autoridades deportivas, ganadores de ediciones anteriores, asociaciones y representantes de medios de comunicación.
Premiación y estímulos
Los resultados se darán a conocer durante la ceremonia de premiación del 20 de noviembre, fecha en que se conmemora el aniversario de la Revolución Mexicana.
El estímulo económico total será de 110 mil pesos, monto que se distribuirá entre los ganadores. Además, recibirán medallas y reconocimientos públicos por su contribución al deporte sudcaliforniano.
Entrega de propuestas
Las propuestas pueden entregarse directamente en las oficinas del INSUDE, ubicadas sobre el Blvd. Forjadores de Sudcalifornia Km 3.5, en La Paz.
Por otra parte, el instituto invitó a clubes, asociaciones y medios locales a participar activamente. De esta manera, más personas podrán obtener la oportunidad de ser reconocidas por su trabajo y dedicación.
El INSUDE reiteró que este premio busca no solo reconocer la excelencia deportiva, sino también motivar a nuevas generaciones a seguir construyendo una cultura del esfuerzo, la disciplina y el trabajo en equipo.
-
