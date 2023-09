Cierra escuela de Ciudad de los Niños en La Paz, SEP reubicó a alumnos y maestros

Ya en el arranque del ciclo escolar 2023 – 2004, vecinos aledaños a la escuela “Ciudad de los Niños” se mostraron preocupados por su cierre. Desafortunadamente, al no cumplir con la matrícula mínima que la Secretaría de Educación Pública (SEP) dictó, pidió a la escuela cierre sus puertas.

En total, hubo 15 estudiantes al iniciar las clases, por lo que la SEP mandó a los alumnos, al igual que los docentes, a escuelas cercanas. La entrada ubicada en la calle 5 de Febrero con acceso a la escuela se mantiene cerrada, se espera que vuelvan abrirse como casa hogar.

Fabiola Ramírez, madre de uno de los niños inscritos, quien trabaja en el área de la imprenta de la Ciudad de los Niños desde hace más de 25 años, pasó por muchas generaciones de la escuela y conoció a muchos maestros, recordó con sentimiento ante el cierre.

“Pues sí es triste, pero sabemos que a veces son ciclos y la SEP solamente sabe por qué tiene que cerrar, yo vivo aquí cerca, si te puedo decir que niños chicos casi no hay, ya casi la mayoría de la gente se fue a las colonias de Santa Fe y Camino Real, entonces aquí a los alrededores se va quedando de pura gente ya mayor”.

Mucho antes de iniciar el ciclo escolar, se había asegurado el espacio para aquellos alumnos inscritos en la Ciudad de los Niños y así puedan asistir a otra escuela cercana.

“Desde el miércoles ya no ingresó ningún niño, tenían sus lugares asegurados en otras escuelas, básicamente el miércoles, jueves y viernes, solamente los maestros vinieron a hacer su último recorrido, cierre total y ya”, dijo.

Desgraciadamente, “La Ciudad de los Niños” cierra sus puertas, porque no se completó la matrícula que necesitaba para que continuara operando como escuela pública. En los alrededores no hubo más niños, la idea era llegar a 60 inscripciones máximo, pero no se logró, por tal motivo cerraron sus puertas.