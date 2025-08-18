Los Cabos cierra un verano con cifras históricas en ocupación hotelera

El destino turístico de Los Cabos concluyó el verano 2025 con cifras históricas en materia de ocupación hotelera, alcanzando un promedio del 74 %, lo que representa un incremento de cuatro puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2024, de acuerdo con datos de la Asociación de Hoteles de Los Cabos.

Lilzi Orcí Fregoso, presidenta del organismo, detalló que la actividad turística durante los meses de junio y julio superó las proyecciones, con niveles de ocupación superiores a los registrados el año pasado.

“Estuvimos mejor que en 2024 y por encima de lo pronosticado. Junio y julio cerraron con una ocupación del 74 %, frente al 70 % del año pasado. Julio, en particular, concluyó con un 71 %, es decir, tres puntos porcentuales arriba”, explicó.

Uno de los factores clave en este repunte fue el turismo nacional, que representó el 40 % del total de visitantes. Este comportamiento también permitió mantener la tarifa promedio por noche por encima de los 400 dólares, un dato relevante para la competitividad del sector.

“Tuvimos un verano muy concurrido y, lo más importante, sin necesidad de reducir tarifas. Esto habla de la solidez del destino”, destacó Orcí Fregoso.

Aunque se espera una baja en la ocupación hotelera durante septiembre, con un promedio estimado del 50 %, el sector turístico ya se prepara para la temporada alta, que inicia en octubre. Entre los eventos que impulsarán la ocupación se encuentra el torneo de pesca Bisbee’s Black & Blue, uno de los más emblemáticos de Los Cabos.

