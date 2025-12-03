Cierran acceso al Zócalo de la CDMX por montaje del aniversario de la 4T

Desde la tarde del lunes, fueron colocadas rejas metálicas alrededor del Zócalo capitalino y del Palacio Nacional. El cerco —menos blindado que el instalado el 15 de noviembre durante la marcha de la Generación Z— busca instalar la infraestructura necesaria para la celebración del séptimo aniversario de la 4T.

Las obras incluyen la montaje de un escenario principal, torres de audio, estructuras de iluminación y áreas para invitados, medios de comunicación y asistentes. Como parte del operativo, los accesos peatonales a la zona y a la estación del Metro Zócalo permanecen controlados.

Desde comerciantes locales hasta peatones y visitantes han reportado una disminución en el flujo habitual de personas. Aunque los negocios permanecen abiertos, varios reconocen que el cerco y los desvíos afectan su actividad normal.

La convocatoria oficial, realizada por Claudia Sheinbaum, llama a la ciudadanía a asistir el próximo sábado 6 de diciembre al Zócalo para conmemorar los siete años de la Cuarta Transformación, proyecto que marcó un cambio de gobierno desde diciembre de 2018.

