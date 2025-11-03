Padres de familia cierran kínder en San José del Cabo ante presencia de garrapatas

Padres de familia del jardín de niños Carmen Ramos del Río, ubicado en la colonia El Zacatal de San José del Cabo, decidieron cerrar las instalaciones este lunes 3 de noviembre ante la persistente presencia de garrapatas, que aseguran representan un riesgo para la salud de los menores.

A través de redes sociales, una madre de familia identificada como Margarita compartió un video en el que explicó que, pese a las acciones de fumigación realizadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y Servicios Regionales, las garrapatas continúan dentro de las aulas.

“Ya se fumigó de la parte de la SEP, de Servicios Regionales, las garrapatas no cesan y continúan, entonces exigimos e invitamos a las autoridades a que nos ayuden, es un tema de suma importancia, son vidas de niños, se está hablando de garrapatas. La SEP quiere que mañana inicien las clases cuando hemos encontrado garrapatas dentro de las aulas. Somos los padres de familia los que estamos cerrando el kínder porque no estamos de acuerdo que los niños sigan asistiendo”, expresó la madre de familia.

Persisten las garrapatas pese a la fumigación

De acuerdo con los testimonios, el cierre del plantel se realizó de manera pacífica. Los padres de familia colocaron pancartas en las rejas del jardín de niños Carmen Ramos del Río y solicitaron la intervención urgente de las autoridades municipales y estatales.

Entre las dependencias mencionadas se encuentran el Ayuntamiento de Los Cabos, Protección Civil, Ecología y áreas de salud, a quienes pidieron revisar a fondo las instalaciones y garantizar que las condiciones sean seguras antes de permitir el regreso a clases.