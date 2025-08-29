Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 29 de Agosto, 2025
BCS

Cierran paso en Carretera Transpeninsular en el kilómetro 89

Autoridades reportan carretera Transpeninsular cerrada en kilómetro 89 por creciente de arroyo en Baja California Sur
Adolfo Torres
29 agosto, 2025
Carretera Transpeninsular, cierran paso en el kilómetro 89

La Carretera Transpeninsular registró afectaciones la tarde de este jueves debido a las intensas lluvias que provocaron la crecida de arroyos, lo que obligó al cierre temporal de la vía en el kilómetro 89, dentro del tramo Ciudad Constitución-La Paz.

El reporte oficial señaló que la carretera cerrada en el kilómetro 89 fue consecuencia del desbordamiento de un arroyo que bloqueó por completo el tránsito vehicular en la zona. Autoridades recomendaron a los automovilistas evitar la ruta hasta nuevo aviso y mantenerse atentos a los comunicados.

En otros tramos de la Carretera Transpeninsular, específicamente en los kilómetro 96 y kilómetro 122, también se registraron bajadas de agua de gran magnitud que pusieron en riesgo la circulación, aunque sin reportes de incidentes mayores hasta el momento.

