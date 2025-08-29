Cierran paso en Carretera Transpeninsular en el kilómetro 89

La Carretera Transpeninsular registró afectaciones la tarde de este jueves debido a las intensas lluvias que provocaron la crecida de arroyos, lo que obligó al cierre temporal de la vía en el kilómetro 89, dentro del tramo Ciudad Constitución-La Paz.

El reporte oficial señaló que la carretera cerrada en el kilómetro 89 fue consecuencia del desbordamiento de un arroyo que bloqueó por completo el tránsito vehicular en la zona. Autoridades recomendaron a los automovilistas evitar la ruta hasta nuevo aviso y mantenerse atentos a los comunicados.

En otros tramos de la Carretera Transpeninsular, específicamente en los kilómetro 96 y kilómetro 122, también se registraron bajadas de agua de gran magnitud que pusieron en riesgo la circulación, aunque sin reportes de incidentes mayores hasta el momento.