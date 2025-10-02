Cierran playa bajo el Arco de Cabo San Lucas por alto riesgo para turistas

Un fenómeno natural ha generado la formación de una playa temporal bajo el Arco de Cabo San Lucas, que en días recientes se convirtió en un atractivo turístico, pero que representa un alto riesgo para los bañistas debido al intenso oleaje y las fuertes corrientes marinas.

La Capitanía de Puerto de Cabo San Lucas informó que algunos turistas han intentado cruzar nadando desde la Playa del Divorcio hacia la playa formada bajo el Arco. Además, se ha detectado que prestadores de servicios náuticos, como water taxis, trasladan visitantes directamente a esta zona, lo que aumenta el peligro.

Por estos motivos, la autoridad marítima decidió colocar bandera negra para cerrar el acceso a esta playa temporal y también a la Playa del Amor, como medida preventiva para garantizar la seguridad de los visitantes.

La medida responde a incidentes recientes en los que dos turistas quedaron atrapados sin poder salir del agua, por lo que el Sistema de Búsqueda y Rescate (ENSAR) de la Armada de México tuvo que intervenir para rescatarlos.

La Capitanía de Puerto advirtió que esta zona no es segura para el baño ni para cruzar entre playas, y anunció que cualquier embarcación que realice servicios náuticos no autorizados o inseguros será sancionada con la cancelación inmediata de sus permisos.

“Se ha formado bajo el Arco una playa, por la que algunos turistas cruzan de la Playa del Divorcio al Arco. Así como algunos prestadores de servicios están bajando visitantes en la playa del Arco”, señaló la autoridad marítima en un comunicado oficial.

Finalmente, se exhorta a turistas y residentes a respetar la señalización de bandera negra y evitar ingresar al mar en estas zonas para prevenir accidentes y garantizar su seguridad.