Cierran playa El Médano por descarga de aguas negras tras lluvias de Juliette

Las lluvias intensas provocadas por la tormenta tropical Juliette evidenciaron un problema recurrente durante la temporada: la descarga de aguas negras en la playa El Médano, uno de los destinos turísticos más importantes de Cabo San Lucas.

Prestadores de servicios turísticos denunciaron en redes sociales la llegada de grandes cantidades de aguas residuales al mar, lo que llevó a la Capitanía de Puerto de Cabo San Lucas a ordenar el cierre temporal de la playa debido a los elevados niveles de contaminación.

Raúl Olivares, presidente de la Asociación de Prestadores de Servicios Acuáticos del Médano, confirmó esta situación y destacó que es un problema que se repite cada año durante las lluvias.

“Esto sucede año con año. En cuanto llueve, sufrimos la afectación por aguas negras. Es un problema antiguo que no se ha logrado controlar. El cierre fue una indicación directa de la Capitanía de Puerto por el derrame al mar; como se puede apreciar, el agua tiene un color alterado”, declaró Olivares.

Reporteros de Tribuna de México y CPS Noticias visitaron la zona y constataron olores fétidos y acumulaciones de agua estancada, que podrían convertirse en focos de infección para visitantes y comerciantes en los próximos días.

Los prestadores de servicios turísticos advirtieron que estos derrames afectan la imagen del destino y generan pérdidas económicas significativas. Por ello, hacen un llamado urgente a las autoridades para implementar una solución definitiva, ya que el cierre de la playa El Médano impacta directamente en la actividad turística de Los Cabos.

