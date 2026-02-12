Cierran playa contaminada en Chorrillos, Perú

La Municipalidad de Chorrillos en Perú, lanzó una advertencia sobre el futuro de la Playa Agua Dulce, señalando que podría convertirse cerrarse de forma permanente si no cesa la acumulación de residuos por ser una playa contaminada.

El alcalde Richard Cortez Melgarejo informó que la situación de la playa contaminada ha llegado a un punto crítico que pone en riesgo la salubridad de los visitantes.

Ante la falta de respuesta ciudadana, se ha confirmado el cierre de playa programado para este domingo 15 de febrero. La autoridad municipal explicó que la medida busca proteger la salud pública en uno de los balnearios más concurridos de Lima, donde la cantidad de desechos recolectados desde diciembre asciende a las 250 toneladas.

El burgomaestre fue enfático al señalar que el comportamiento de los bañistas es inaceptable, afirmando que “la gente realmente es cochina”. Según el reporte oficial, el personal de limpieza trabaja desde la madrugada, pero el esfuerzo es insuficiente ante la falta de cultura ambiental de quienes acuden a la Playa Agua Dulce.

El impacto de mantener una playa cerrada no solo afecta el esparcimiento, sino también el sustento de más de cien familias de comerciantes. Sin embargo, la Municipalidad de Chorrillos sostiene que para problemas complicados se requieren decisiones drásticas, priorizando el bienestar colectivo sobre la actividad comercial temporal en los balnearios.

La autoridad detalló que, cuando la marea sube, arrastra residuos que incluso incluyen restos fecales, lo que agrava la condición de playa contaminada. Por ello, el mensaje enviado a los bañistas es claro: el 15 de febrero no habrá excepciones de ingreso, marcando un precedente para todo el litoral de Lima.

Vecinos de distritos colindantes temen que el flujo de personas se desplace a zonas vecinas, lo que podría replicar el problema de basura si no existe una verdadera concientización social sobre el cuidado del medio ambiente marino.

