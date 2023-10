Madres de familia cierran primaria Celerino Cano por aguas negras; ya hay niños enfermos

Una tremenda fuga de aguas negras, que por un mes no ha cesado, ha sido la causa por la que padres de familia de la primaria Celerino Cano, ubicada en la colonia Antonio Navarro Rubio, se plantaran y no dejaron que se abriera la escuela; nadie retomará actividades hasta que realmente el derrame pare.

Para los padres, docentes y directora, decir “realmente” implica una reparación a fondo, que verdaderamente el problema se solucione, ya que año tras año se presenta la misma situación; acuden las autoridades responsables, desazolvan y destapan, pero a las horas, la fuga se presenta nuevamente; así lo comentó la directiva del plantel, Karina Gerardo:

“Nos encontramos con la novedad de que la escuela había sido cerrada por parte de los padres de familia, la razón es sobre un problema con las aguas negras que hay alrededor de la escuela. Este problema ya persiste incluso desde antes del huracán, se intensificó con el huracán y bueno, se ha hecho el reporte, pero aún no ha habido respuesta; entonces los padres de familia, en su preocupación por la salud de sus hijos, han tomado esta determinación de cerrar la escuela”, expresó.

Niños de la primaria van a clases entre aguas negras

Esta es la razón principal por la cual han decidido cerrar el plantel educativo; los padres están cansados y preocupados por la salud de aproximadamente 250 niños, y los docentes y directivos comprenden totalmente su sentir y sus acciones tomadas por el bien de sus hijos, tal como comentó Erika Aguirre, una maestra:

Las infecciones diarreicas, los vómitos, las erupciones en la piel, los dolores de cabeza y la conjuntivitis han sido desgraciadamente circunstancias de salud que cotidianamente han vivido más de 10 familias por varias semanas. Por lo tanto, madres y padres no quieren que esto persista o empeore:

“La verdad que uno como madre de familia, para uno es lamentable que esté pasando esta situación en la escuela, que no haya ninguna solución, y han venido varias autoridades y la verdad no, no tenemos solución de nadie”, dijo una madre de familia.