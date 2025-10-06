Cierran puerto de Cabo San Lucas por efectos del huracán “Priscilla”

La Capitanía de Puerto de Cabo San Lucas informó que, debido a las condiciones marítimas provocadas por el huracán categoría 1 “Priscilla”, se mantiene cerrada la navegación para embarcaciones mayores y menores.

De acuerdo con el reporte emitido este lunes 6 de octubre, el puerto opera bajo bandera roja, lo que implica la suspensión total de actividades náuticas recreativas, de pesca deportiva y de turismo marítimo hasta nuevo aviso.

Las autoridades detallaron que el oleaje en la zona del Pacífico alcanza entre seis y siete pies, con vientos sostenidos de cinco nudos y rachas de hasta doce, además de una humedad del 84%, condiciones que podrían intensificarse durante el día.

Entre las medidas preventivas recomendadas se encuentra el aseguramiento de embarcaciones menores, retiro de equipo de playa, suspensión de paseos turísticos y verificación de amarras en muelles y marinas.

Asimismo, la Capitanía exhortó a turistas, prestadores de servicios y pescadores a mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de la Autoridad Marítima Nacional y Protección Civil, para salvaguardar la vida humana en el mar y prevenir accidentes.

Se espera que el huracán “Priscilla” continúe desplazándose paralelo a las costas del Pacífico mexicano, generando efectos indirectos en Baja California Sur durante las próximas horas, especialmente en el litoral de Los Cabos.