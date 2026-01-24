Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 24 de Enero, 2026
La Paz

La Secretaría de Marina informó el cierre del puerto de La Paz a la navegación de embarcaciones menores a partir de las 20:00 horas de este viernes 23 de enero,
24 enero, 2026
Cierran puerto de La Paz a embarcaciones menores por condiciones climáticas adversas: SEMAR

Foto:Cortesia

La Secretaría de Marina (SEMAR), a través de la Capitanía Regional de Puerto en La Paz, Baja California Sur, anunció el cierre del puerto a embarcaciones menores de 500 toneladas debido a las condiciones climáticas que prevalecen en la zona.

De acuerdo con el aviso oficial, la restricción entró en vigor a partir de las 20:00 horas del viernes 23 de enero, con el objetivo de salvaguardar la vida humana en el mar, así como la seguridad de las embarcaciones y la infraestructura portuaria.

La autoridad marítima señaló que la medida se adopta como acción preventiva, ante el incremento de vientos y oleaje asociados a sistemas meteorológicos que afectan la región. Asimismo, exhortó a la comunidad marítima, portuaria y pesquera a mantenerse atenta a los avisos náuticos y a consultar las condiciones climáticas antes de zarpar.

La SEMAR reiteró que cualquier actualización sobre el estado del puerto será informada a través de los canales oficiales de Capitanía de Puerto.

