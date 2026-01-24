Cierran puerto de La Paz a embarcaciones menores por condiciones climáticas adversas: SEMAR

La Secretaría de Marina (SEMAR), a través de la Capitanía Regional de Puerto en La Paz, Baja California Sur, anunció el cierre del puerto a embarcaciones menores de 500 toneladas debido a las condiciones climáticas que prevalecen en la zona.

De acuerdo con el aviso oficial, la restricción entró en vigor a partir de las 20:00 horas del viernes 23 de enero, con el objetivo de salvaguardar la vida humana en el mar, así como la seguridad de las embarcaciones y la infraestructura portuaria.

La autoridad marítima señaló que la medida se adopta como acción preventiva, ante el incremento de vientos y oleaje asociados a sistemas meteorológicos que afectan la región. Asimismo, exhortó a la comunidad marítima, portuaria y pesquera a mantenerse atenta a los avisos náuticos y a consultar las condiciones climáticas antes de zarpar.

La SEMAR reiteró que cualquier actualización sobre el estado del puerto será informada a través de los canales oficiales de Capitanía de Puerto.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México