Cierran vialidades en el Centro Histórico de La Paz, BCS por instalación del Tianguis Madero 2025

Con motivo de la edición 36 del tradicional Tianguis Madero, la autoridad municipal anunció que desde este viernes 28 de noviembre se cerrará parcialmente la circulación en vialidades del Centro Histórico de La Paz.

Las calles afectadas serán: la Calle Francisco I. Madero (desde 5 de Mayo hasta 16 de Septiembre) y el Callejón Artesanos (de Francisco I. Madero hasta Ignacio Zaragoza), las cuales permanecerán cerradas para permitir la instalación de los puestos del tianguis.

El acceso vehicular en esas vías quedará restringido únicamente a los locatarios registrados para carga, descarga o instalación. Mientras tanto, la Calle Independencia quedará habilitada al tránsito, aunque bajo control operativo del personal de tránsito municipal.

El evento se inaugurará el sábado 29 de noviembre —con actividades que comenzarán a partir de las 17:30 horas en el Jardín Velasco— y permanecerá abierto hasta el 24 de diciembre. El Tianguis Madero 2025 reunirá decenas de comercios que ofrecerán artículos navideños, artesanías, ropa, juguetes y más, con la intención de fomentar el consumo local en temporada decembrina.

La dependencia de Tránsito Municipal hace un llamado a ciudadanos y visitantes para tomar rutas alternas, planear sus traslados y conducir con precaución debido a las modificaciones viales temporales.

