Cierre temporal de avenida en Cabo San Lucas por obras de la nueva desaladora

Como parte de los trabajos para la instalación de la tubería que conectará a la nueva Planta Desaladora de Cabo San Lucas, se realizará un cierre temporal de ambos sentidos de la avenida Paseo Cabo San Lucas en dirección a la playa El Suspiro. La medida entrará en vigor hoy 8 de diciembre a partir de las 20:00 horas.

De acuerdo con las autoridades municipales, el cierre será necesario para facilitar las maniobras de conexión de la infraestructura hidráulica que permitirá aumentar el abasto de agua en la ciudad, uno de los proyectos más esperados por la población ante la creciente demanda del recurso. Las cuadrillas trabajarán de manera continua durante la noche para minimizar afectaciones.

Durante este periodo, el acceso vehicular hacia Playa El Suspiro permanecerá completamente restringido. La circulación habitual se reanudará la mañana del 9 de diciembre, una vez que se confirme que las condiciones de seguridad permiten retirar la maquinaria y liberar la vialidad, indicaron las autoridades responsables de la obra.

Las autoridades llaman a la ciudadanía a tomar sus precauciones, programar rutas alternas y considerar el tiempo adicional de traslado mientras se mantiene el cierre.

Asimismo, las autoridades esperan la comprensión y el apoyo de la población frente a este cierre.