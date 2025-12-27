Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 27 de Diciembre, 2025
La Paz

Autoridades decretan cierre del puerto a embarcaciones menores en La Paz

La Capitanía de Puerto ordenó el cierre del puerto para garantizar la seguridad ante la presencia de vientos del norte
27 diciembre, 2025
Cierre del puerto a embarcaciones menores en La Paz, decretado

La Capitanía de Puerto de La Paz decreta este 27 de diciembre el cierre del puerto para todas las embarcaciones menores de 500 TB. La restricción oficial inicia a partir de las 20:00 horas de este sábado 27 de diciembre, como una medida de precaución inmediata para proteger la vida humana en el mar y la infraestructura de la zona ante el cambio en las condiciones climáticas.

De acuerdo con el reporte del Departamento de Meteorología, la zona registra vientos del norte con una intensidad de 10 nudos y rachas que alcanzan los 15 nudos. Pese a que el cielo permanece despejado y existe una temperatura de 24°C, el estado del mar obliga a las autoridades a mantener el semáforo meteorológico con banderas azul y amarilla izadas.

La autoridad marítima nacional indica que la medida es necesaria para salvaguardar la seguridad de las embarcaciones dentro de su jurisdicción territorial. Por ello, la institución recomienda a la comunidad marítima y pesquera permanecer atenta a los avisos náuticos y utilizar los portales oficiales de la Secretaría de Marina para obtener información meteorológica actualizada en tiempo real.

