Cierre del Gobierno de EE.UU. dejaría sin fondos el programa de cupones alimentarios y afecta a millones

La paralización parcial del gobierno federal de EE.UU. ha generado una crisis en el programa SNAP, el cual proporciona cupones o subsidios de alimentos a más de 40 millones de personas. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) confirmó que no usará los fondos de contingencia de más de 5 mil millones de dólares para cubrir las prestaciones de noviembre.

Según reportes, aproximadamente 10 millones de beneficiarios latinos del SNAP están en riesgo de perder el apoyo a partir del sábado 1 de noviembre si no se resuelve el cierre del gobierno.

Los estados y distritos liderados por demócratas han demandado al USDA para que libere el dinero de contingencia, argumentando que la ley lo permite para evitar que familias de bajos recursos se queden sin alimento por una disputa presupuestaria.

Muchas familias de bajos ingresos tendrán que enfrentar una interrupción en sus recursos alimentarios justo cuando los precios de los alimentos siguen elevados.

Algunos estados están considerando usar fondos estatales de emergencia para mitigar la interrupción, lo que aumenta la carga para las finanzas locales.

El programa SNAP históricamente nunca había sufrido una suspensión de beneficios debido a un cierre de gobierno, lo que marca un hito preocupante en la asistencia social federal.

