Hoteles de Playa del Carmen cierran ante alza de rentas vacacionales y falta de regulación

La industria hotelera de Playa del Carmen enfrenta un escenario cada vez más complejo, marcado por el cierre de pequeños establecimientos que no logran competir en igualdad de condiciones frente al crecimiento acelerado de las plataformas de renta vacacional como Airbnb.

El presidente de la Asociación de Pequeños Hoteles de Playa del Carmen, Offner Arjona, confirmó que al menos cuatro hoteles bajaron la cortina este año debido a dificultades económicas acumuladas, en un entorno donde los costos operativos formales colocan a los hoteles en clara desventaja.

Leer más: Detectan estafa digital que busca robar aguinaldos con falsos regalos

Los empresarios señalan que los hoteles asumen cargas mucho más altas en servicios como recolección de basura, licencias de funcionamiento, anuencias de Protección Civil, impuesto predial y, sobre todo, en nómina y prestaciones laborales, obligaciones que no siempre se aplican con el mismo rigor a las rentas vacacionales.

Desde el sector aclaran que no existe una oposición al modelo de hospedaje alternativo, pero sí una exigencia de reglas claras que permitan ordenar el crecimiento del destino y garantizar condiciones mínimas de seguridad tanto para los visitantes como para los propios residentes.

Leer más: Polonia frustra atentado en mercadillo navideño y detiene a estudiante por vínculos con el Estado Islámico

En este contexto, los hoteleros valoraron de manera positiva la iniciativa del ayuntamiento para exigir anuencias de Protección Civil a las propiedades destinadas a renta vacacional, al considerar que no se trata solo de un trámite recaudatorio, sino de una medida para verificar instalaciones y prevenir riesgos.

La dimensión del fenómeno es significativa, ya que la asociación estima la existencia de más de 15 mil unidades destinadas a este tipo de hospedaje, una cifra que continúa en ascenso impulsada por la construcción constante de nuevos desarrollos inmobiliarios en la zona.

Leer más: Kast eleva el tono contra Maduro y marca línea dura en migración tras su triunfo en Chile

Los representantes del sector hotelero señalaron su disposición a colaborar con las autoridades municipales para construir un marco jurídico que equilibre la competencia y aporte certidumbre a la actividad turística, en uno de los destinos más importantes del Caribe mexicano.

La preocupación se extiende a otras islas y polos turísticos de Quintana Roo, como Cozumel, donde empresarios hoteleros han advertido que la falta de control en las rentas vacacionales ya ha impactado negativamente los ingresos del sector, con caídas estimadas de entre cinco y diez por ciento.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO