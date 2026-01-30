Cierran Puerto de Loreto a navegación menor por fuertes vientos y oleaje que se presentarán hoy 30 de enero

Debido al pronóstico de condiciones climáticas adversas, la Secretaría de Marina (SEMAR) determinó el cierre de puerto para embarcaciones menores en Loreto, Baja California Sur, a partir de las 04:00 horas de este viernes 30 de enero de 2026.

Esta medida precautoria busca salvaguardar la integridad física de los usuarios del mar ante el incremento en la intensidad del viento y el oleaje en la zona.

La dirección municipal de Protección Civil de Loreto informó que la restricción se mantendrá vigente hasta que las condiciones de seguridad mejoren. Según el reporte de la Subsecretaría de Protección Civil de BCS, se esperan vientos promedio de entre 20 a 35 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 45 km/h en el Golfo de California, generando oleaje de hasta 1.5 metros de altura.

Pese al cierre preventivo, el pronóstico para el municipio de Loreto indica que prevalecerán temperaturas máximas de entre 26° a 28°C, con cielo con nublados dispersos y sin probabilidad de lluvia para este viernes.

No obstante, el factor viento es el que representa el mayor riesgo para la navegación menor, incluyendo pangas de pesca comercial, deportiva y embarcaciones de recreo.

Clima de hoy en Loreto y BCS

Es importante recordar que la región de la Sierra de la Giganta suele registrar descensos térmicos considerables durante la madrugada. Para este sábado 31 de enero, se anticipa que las temperaturas mínimas en las zonas serranas de Loreto bajen hasta los 6° a 8°C, mientras que en la mancha urbana oscilarán entre los 12° y 14°C, lo que obliga a la población a mantener precauciones tanto en el mar como en tierra firme.

Este tipo de cierres en el Puerto de Loreto son comunes durante la temporada de frentes fríos, cuando los “vientos del norte” afectan la visibilidad y la estabilidad de las embarcaciones pequeñas en el Mar de Cortés. Las autoridades recomiendan a la comunidad marítima estar atentos a los boletines meteorológicos oficiales para evitar accidentes y respetar las banderas de señalización en las capitanías de puerto.

Finalmente, se exhorta a los habitantes y turistas de Baja California Sur a seguir las indicaciones de Protección Civil y la SEMAR, ya que las condiciones de viento y oleaje elevado podrían extenderse durante las próximas 24 horas en gran parte de la vertiente del Golfo de California.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México