Cierre del puerto a navegación menor por lluvias intensas en La Paz

El cierre del puerto para la navegación menor fue determinado la noche de este jueves por la Capitanía de Puerto de La Paz, luego de que el incremento de las lluvias y las condiciones meteorológicas adversas generaron riesgos para embarcaciones de hasta 15 metros de eslora.

La medida de cierre del puerto entra en vigor a partir de las 22:00 horas, tras una evaluación preventiva de seguridad marítima y con el fin de evitar incidentes en zonas de actividad pesquera y turística.

Corporaciones de seguridad, protección civil y cuerpos de emergencia se mantuvieron en coordinación durante la noche para responder a cualquier situación derivada del mal tiempo. De acuerdo con sus reportes, la prioridad es garantizar la protección de la población ante los efectos de la tormenta.

En distintos sectores de La Paz se registraron lluvias de variada intensidad, mientras que los pronósticos anticiparon un aumento en la zona sur del estado, incluido el municipio de Los Cabos. Las autoridades reiteraron la recomendación de evitar traslados innecesarios y mantenerse informados mediante canales oficiales.

La llegada de las precipitaciones también provocó apagones en varias colonias de la capital. Las brigadas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informaron que se desplazaron de inmediato hacia zonas como El Centenario, Chametla, El Comitán, Camino Real, 8 de Octubre, Bella Vista y el Centro.

Según los reportes de la CFE, los equipos trabajaron durante la noche para atender fallas tanto en instalaciones domésticas como en la vía pública, donde las afectaciones se relacionaron con la acumulación de agua y descargas provocadas por las tormentas.

Las autoridades solicitaron extremar precauciones en zonas donde los sistemas eléctricos presenten fallas y evitar el contacto con cables o postes dañados. También se advirtió que, en carreteras, algunos arroyos podrían registrar escurrimientos debido a la continuidad de las lluvias.